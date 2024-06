Kult religijny pod Etną. Mussolini, święty Idzi i wulkanologia

Eksplodował bok starego krateru Etny

Akurat w 1923 r. doszło do najgorszego, gdy 16 czerwca eksplodował bok starego krateru, ponad tysiąc metrów poniżej szczytu. Aż cztery dni zajęło potokom żużla spłynięcie do leśnych zarośli i winnic, lecz lawa nie zadowoliła się roślinnością, bo połknęła szmat kolejki Circumetnea wokół wulkanu i pełzła dalej. Ściana żaru wdarła się do wsi Via Cerro, spaliła dworzec i przykryła pół setki domów w Catenie, po czym parła na Linguaglossę, największe miasteczko pod zboczem stożka.

Nawet Rzym, dotąd rzadko zainteresowany Sycylią, dostrzegł powagę sytuacji, stosownie ubarwioną w gazetach. Król czuł mus, by osobiście stawić czoło żywiołom, zjawił się więc pod Etną już 19 czerwca, czym zaskoczył Mussoliniego zazdrosnego o pozycję ojca narodu. A że nie znaleziono mu hydroplanu, którym by dogonił Wiktora Emanuela, król skradł show i efektowne entrée pod wulkanem.

Tu dygresja: wizyty dygnitarzy na miejscu katastrof bywają cokolwiek problematyczne, czego po tragedii w Aberfan doświadczyła Elżbieta II. Poczucie taktu podpowiadało, że zawracanie głowy walczącym o życie mieszkańcom, ratownikom i zdruzgotanym żałobą rodzinom jest niestosowne, lecz zwłokę opłaciła miażdżącą krytyką i nadwyrężeniem autorytetu.

Jedynym skutkiem był rozgłos pozwalający zebrać pieniądze na pomoc, do czego włączył się papież

Istotnie świta oficjeli z Mussolinim i królem na czele, ministrami, prefektem Katanii, oficerami i prałatem Centro, była mieszkańcom potrzebna jak dziura w moście. Zamiast gapiów oczekiwali ciężarówek lub choćby zaprzęgów – Jean Epstein, reżyser pochodzący z Warszawy, zarejestrował na unikalnym filmie rzeszę wieśniaków błąkających się bezradnie tam i z powrotem w poszukiwaniu jakiegokolwiek transportu, by wywieźć rodziny i tobołki sprzed nadciągającego żaru. Tymczasem oficjele pooglądali krajobraz ze wzgórza, sfotografowali się do gazet przed czołem lawy i wyjechali swoimi autami. Jedynym skutkiem był rozgłos pozwalający zebrać pieniądze na pomoc, do czego włączył się papież.