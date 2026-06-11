Mieczysław Pruszyński (1910–2005) przez całe życie pozostawał w cieniu starszego brata – Ksawerego (o którym pisaliśmy w „Rzeczy o Historii” 24 kwietnia br.). Ich biografie przez długi czas biegły równolegle: wspólne doświadczenie kresowego dzieciństwa, środowisko „Buntu Młodych”, wojna i służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, podobna postawa po 1945 r. Ostatecznie rozdzieliła ich nie polityka, lecz tragiczna śmierć Ksawerego 13 czerwca 1950 r. w Rhynern (obecnie: dzielnica miasta Hamm), około 60–70 km na północny wschód od Düsseldorfu. Mieczysław przeżył brata o ponad pół wieku. Nie zdobył podobnej pozycji literackiej ani publicystycznej, choć przed wojną należał do najaktywniejszych autorów środowiska Jerzego Giedroycia.