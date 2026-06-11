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Mieczysław Pruszyński i sztuka przetrwania

Przed wojną publikował głównie na łamach „Buntu Młodych”. Po 1945 r. pisał sporadycznie. Dopiero po 1989 r. wrócił do intensywniejszej pracy pisarskiej – jako autor książek historycznych i wspomnieniowych.

Publikacja: 11.06.2026 21:00

Mieczysław Pruszyński i sztuka przetrwania

Foto: mat.pras.

Franciszek Bolechowski

Mieczysław Pruszyński (1910–2005) przez całe życie pozostawał w cieniu starszego brata – Ksawerego (o którym pisaliśmy w „Rzeczy o Historii” 24 kwietnia br.). Ich biografie przez długi czas biegły równolegle: wspólne doświadczenie kresowego dzieciństwa, środowisko „Buntu Młodych”, wojna i służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, podobna postawa po 1945 r. Ostatecznie rozdzieliła ich nie polityka, lecz tragiczna śmierć Ksawerego 13 czerwca 1950 r. w Rhynern (obecnie: dzielnica miasta Hamm), około 60–70 km na północny wschód od Düsseldorfu. Mieczysław przeżył brata o ponad pół wieku. Nie zdobył podobnej pozycji literackiej ani publicystycznej, choć przed wojną należał do najaktywniejszych autorów środowiska Jerzego Giedroycia.

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