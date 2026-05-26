W czasie debaty w Instytucie Pileckiego eksperci przeanalizują niemieckie podręczniki do historii, szukając punktów wspólnych i zarzewi sporów w pamięci obu narodów. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Berlin w Warszawie”. Wezmą w nim udział: historycy prof. Eckhardt Fuchs i dr Stephan Theilig, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Frymark oraz edukator historyczny Alexander Kliymuk. Debata odbędzie się w siedzibie Instytutu Pileckiego w Warszawie przy ul. Siennej 82 w czwartek, 28 maja, start o godz. 18.

„Podręcznik to filtr porządkujący zbiorową pamięć. On nadaje hierarchię wydarzeniom kształtującym naszą tożsamość. Podczas nadchodzącego spotkania przeanalizujemy, jaką opowieść o Polsce otrzymują młodzi Niemcy: od tragicznego roku 1939 i brutalnej okupacji, przez dylematy granic, aż po współczesną kulturę pamięci” – wskazują organizatorzy spotkania.

Dodają, że zestawią konkretne fragmenty książek z praktyką dydaktyczną. „Zapytamy o to, co dla niemieckiego odbiorcy jest oczywistością, a w Polsce wciąż budzi sprzeciw lub poczucie zniekształcenia historii. Nasza dyskusja wykroczy jednak poza szkolne ławy. Wspólnie zastanowimy się nad rolą instytucji pozaszkolnych w edukacji historycznej. Panel zwieńczy wypracowanie praktycznych rekomendacji dotyczących języka, doboru przykładów i rzetelnej pracy na źródłach” – dodają.

Kim są uczestnicy debaty nad niemieckimi podręcznikami do historii?

Prof. Eckhardt Fuchs jest niemieckim historykiem edukacji, badaczem podręczników szkolnych i specjalistą w dziedzinie edukacji historycznej w perspektywie porównawczej. To dyrektor Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut oraz profesor historii edukacji i porównawczych badań nad edukacją na Uniwersytecie Technicznym w Brunszwiku.

Dr Stephan Theilig jest historykiem, nauczycielem i edukatorem, zajmującym się historią Europy Środkowo-Wschodniej, pamięcią transnarodową oraz edukacją historyczną. Uczy w Campus Oberbarnimschulen w Eberswalde, jest współdyrektorem Instytutu Badań nad Kaukazem, Tatarami i Turkestanem oraz członkiem zespołu nauczycielskiego przy Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów.

Kamil Frymark jest analitykiem polityki niemieckiej, ekspertem ds. Republiki Federalnej Niemiec i relacji polsko-niemieckich. Zastępca kierowniczki Zespołu Niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, gdzie zajmuje się polityką wewnętrzną RFN, a wcześniej przez wiele lat analizował także niemiecką politykę zagraniczną. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiował również na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim.

Alexander Kliymuk jest edukatorem historycznym i kuratorem. Kieruje on działem edukacji Instytutu Pileckiego w Berlinie. Studiował w Berlinie, Bremie, Krakowie i Petersburgu, a doświadczenie zdobywał m.in. jako edukator w muzeach i miejscach pamięci w Berlinie i Brandenburgii, w tym w Domu Konferencji Wannsee i przy Pomniku Pomordowanych Żydów Europy. Zajmuje się praktyką nauczania historii i pamięci w kontekście niemieckim oraz polsko-niemieckim.

Spotkanie poprowadzi kuratorka cyklu dr Aleksandra Burdziej, germanistka i literaturoznawczyni związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Cykl spotkań w Instytucie Pileckiego „Berlin w Warszawie”

Instytut Pileckiego organizuje w 2026 r. cykl spotkań pod nazwą „Berlin w Warszawie”. Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie do polskiej debaty publicznej aktualnych dyskusji z Niemiec związanych z pamięcią, historią i polityką. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w warszawskiej siedzibie Instytutu. Wśród zaproszonych gości są m.in. eksperci, publicyści i naukowcy niemieccy. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

„Berlin w Warszawie” to platforma dialogu, której zadaniem jest przybliżanie polskiej publiczności najważniejszych niemieckich dyskusji o historii i polityce. Projekt konfrontuje niemieckie narracje z polską wrażliwością, tworząc przestrzeń do szczerej rozmowy nawet w sprawach, w których obie strony głęboko się różnią.

Wydarzenie będzie transmitowane online na kanale YouTube Instytutu Pileckiego. Organizatorzy wymagają rejestracji uczestników.

