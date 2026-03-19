Życiorys Karola Zbyszewskiego obejmuje kresowe dzieciństwo, dobrze zapowiadającą się karierę dziennikarską w II Rzeczypospolitej, służbę w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodnie, na koniec zaś – wieloletnią emigrację.

Urodził się 1 lipca 1904 r. we Frantówce, rodzinnym majątku na Podolu. Do 1914 r. wraz z bratem Wacławem i siostrą Zofią dorastali w idyllicznych warunkach. Zbyszewscy należeli do bogatego ziemiaństwa. Wybuch I wojny światowej, a potem rewolucja zakończyły sielskie dzieciństwo. W 1915 r. rodzina przeprowadziła się do Kijowa, gdzie rodzeństwo kontynuowało naukę. Z czasem byli oni świadkami burzliwych wydarzeń: klęski wojennej, rewolucyjnego chaosu, przechodzenia miasta z rąk do rąk. W krótkim czasie ich dotychczasowy świat, ale także cały istniejący przez wieki świat kresowego ziemiaństwa zginął w pożodze.