„Stan orderu wskazuje na jego odnalezienie podczas poszukiwań ofiar zbrodni” – oświadczył Instytut. W komunikacie IPN zaprotestował „przeciwko moralnie nagannemu komercjalizowaniu jednej z największych zbrodni sowieckich popełnionych w czasie II wojny światowej”. Instytut apelował też do właściciela orderu o przekazanie odznaczenia („bezcennej pamiątki”) polskim władzom, a do administracji portalu zwrócił się o zakończenie aukcji.

„Miejsce bezcennych świadectw historii jest w zbiorach instytucji pamięci. Pamięć o ofiarach nie może być przedmiotem handlu” – podkreślił IPN.

Nowe fakty ws. sprzedaży odznaczenia. IPN: Order jest w rękach rodziny

Gdy sprawa wystawionego na sprzedaż odznaczenia stała się głośna, pojawiły się głosy oburzenia, m.in. ze strony polityków, jednak część komentatorów zwracała uwagę na wygląd oferowanego na aukcji przedmiotu i wątpliwości, czy order jest prawdziwy. W środę IPN opublikował kolejny komunikat, który rzuca na sprawę nowe światło.

Prawdziwy order polskiego oficera zamordowanego w 1940 r. „znajduje się w rękach rodziny” – poinformowano we wpisie w serwisie X. W tekście zaznaczono, że udało się to ustalić dzięki nagłośnieniu sprawy aukcji. IPN podał, że kpt. Heinzel został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari o numerze 3353.

Komunikat głosi, że w środę do Instytutu Pamięci Narodowej zgłosił się przedstawiciel rodziny ofiary, który „zapewnił, że oryginał orderu znajduje się w rękach rodziny”. „Zatem oferowany egzemplarz może być wtórnikiem lub falsyfikatem, stanowiącym próbę oszustwa” – konkluduje IPN, dodając, że „pamięć o ofiarach nie może być przedmiotem handlu ani narzędziem manipulacji, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z autentycznymi przedmiotami, czy ich falsyfikatami”.