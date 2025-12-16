Decyzję o sprowadzeniu szczątków podejmowano w sytuacji, kiedy miejsce spoczynku za granicą było w złym stanie albo nie było go w ogóle, bo grób został zlikwidowany lub nie opiekowała się nim lokalna Polonia. Były one podejmowane po wyrażeniu zgody przez rodzinę zmarłego. Sprowadzaniem szczątków zajmowała się m.in. rządowa Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.

Rząd Donalda Tuska rezygnuje z planów rządu PiS dotyczących pokrywania kosztów organizacji pogrzebów państwowych dla bohaterów spoczywających za granicą

Od osób związanych z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, gdy na jej czele stał Mateusz Morawiecki (PiS) dowiedzieliśmy się, że w planach było sprowadzenie szczątków m.in. gen. Mariana Kukiela z żoną, ministra obrony narodowej rządu RP na uchodźstwie, historyka wojskowości; byłego premiera i ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego pedagoga Janusza Jędrzejewicza z żoną; dyplomaty Tytusa Filipowicza, który podpisał depeszę notyfikującą powstanie Państwa Polskiego 16 listopada 1918 r.

Fundacja „Nie zapomnij o nas” prowadziła zaś starania o ściągnięcie z USA szczątków płk Witolda Langenfelda (1896-1968), jednego z asów polskiego wywiadu i kontrwywiadu II RP. Uczestniczył on w latach 30. XX wieku w słynnej operacji „Wózek” sfilmowanej w serialu „Pogranicze w ogniu” jako żołnierz ekspozytury w Bydgoszczy, a w czasie II wojny światowej był szefem Wydziału Wywiadowczego Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego II oddziału WP. Jak ustaliliśmy w każdym z tych przypadków były zaawansowane rozmowy z bliskimi wspomnianych postaci.

Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika też, że KPRM za czasów premiera Morawieckiego, wydała bezterminowe decyzje o poniesieniu kosztów organizacji kolejnych pogrzebów państwowych, zatem projekty te mogłyby być kontynuowane. O to starała się Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego, ale Kancelaria Premiera odpowiedziała jej, że nie planuje kontynuacji takich działań, „przekierowując do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej”.

Przedstawiciele Fundacji poinformowali „Rzeczpospolitą”, że na przełomie 2024 i 2025 r. nie zostały uruchomione konkursy ministerialne na realizację takich działań, środków nie było też w budżecie IPN w latach 2024 i 2025. Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy zaś z Departamentu Informacji MSZ wynikało, że projekt ten nie jest kontynuowany.

MKiDN nie zajmuje się grobami, a Kancelaria Premiera nie zajmuje się Polonią

Po publikacji w „Rzeczpospolitej” posłowie PiS Dariusz Matecki i Jan Kanthak wysłali do premiera interpelację. W odpowiedzi udzielonej przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Macieja Wróbla (PO) czytamy, że „kompetencje MKiDN nie obejmują działań związanych z opieką nad grobami polskich prezydentów i ministrów rządu RP na uchodźstwie oraz wojskowych zmarłych po II wojnie światowej”.