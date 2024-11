Kiedy ruszy budowa Pałacu Saskiego

W październiku poprzedniego roku pracownia WXCA wygrała konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej w centrum Warszawy.

Autorzy zwycięskiej koncepcji pokazali wówczas projekt oparty na zespole brył prezentujących to miejsce w stanie, w jakim znajdował się przed wybuchem wojny w 1939 roku. Zakłada on oczywiście zachowanie wyodrębnionego Grobu Nieznanego Żołnierza, w takim stanie w jakim go dzisiaj znamy, a także eksponowanie zachowanych do dzisiaj piwnic Pałacu Saskiego (zostały one wpisane do rejestru zabytków w 2007 r.). Jednym z nowych elementów ma się stać planowana nadbudowa kamienicy przy ul. Królewskiej 8, która ma przypominać oplecioną roślinami ażurową pergolę. Dzisiaj można oglądać na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odkopane w poprzednich latach i zbadane przez archeologów piwnice.

Prace nad nową umową na finiszu

Chociaż od ogłoszenia wyników konkursu minął już rok, dotychczas nie została podpisana jednak umowa z wykonawcą projektu architektonicznego.

Zapytany o nią Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy spółki Pałac Saski, przypomina, że na przełomie 2023/2024 roku przygotowano pierwszy projekt tego dokumentu.