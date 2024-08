Odnawiane zabytki Lwowa

Instytut Polonika przywraca także blask zabytkom we Lwowie. Prace prowadzone są m.in. w pojezuickim kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jest tam odnawiana polichromia ścienna oraz dekoracje pilastrów w prezbiterium. Powstała ona pod kierunkiem Sebastiana Ecksteina. Wcześniej konserwacji poddane zostało sklepienie prezbiterium, nawa główna i chór muzyczny. Prace trwają też we wnętrzu kościoła karmelitów pw. św. Michała Archanioła we Lwowie.

Instytut Polonika przeprowadzi też renowację renesansowej kamienicy w centrum Lwowa, która w przeszłości była rezydencją króla Jana III Sobieskiego. Instytut zakłada, że prace potrwają do października 2025 r., a wartość inwestycji to 2,7 mln zł. Koszty zostaną pokryte z budżetu resortu kultury.

Odnawiana kaplica Suzina

Prace są także prowadzone w Wilnie. W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny będzie miała miejsce konserwacja polichromii we wnętrzach kaplicy Suzina. Ta barokowa kaplica została zbudowana w 1708 r. przez Michała Suzina w celu upamiętnienia wymordowanych przez Kozaków franciszkanów i mieszkańców Wilna podczas oblężenia miasta przez Rosjan w 1655 r. Budowla została zaprojektowana na planie krzyża łacińskiego. Fasadę zdobi malowidło Chrystusa Frasobliwego.

Konserwatorzy planują w tym miejscu m.in. usunięcie zabrudzeń i powierzchniowych zanieczyszczeń, a także późniejszych przemalowań, zakładają wzmocnienie pierwotnej warstwy malarskiej, podłoża, uzupełnienie spękań i miejsc uszkodzonych oraz wzmocnienie osypujących się fragmentów tynku pozbawionych dekoracji. Projekt realizuje prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce, a jego wartość wynosi 157 tys. zł.