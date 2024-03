Ruszył proces zabójcy ze Stasi, którzy zabił Polaka

Z ustaleń polskiego śledztwa wynika, że 29 marca 1974 r. Czesław Kukuczka pojawił się w ambasadzie polskiej w Berlinie Wschodnim, gdzie pozorując posiadanie ładunku wybuchowego usiłował uzyskać zgodę na przejście na teren Berlina Zachodniego. O tej sytuacji urzędujący w polskiej ambasadzie funkcjonariusz SB - rezydent Departamentu I MSW powiadomił służbę bezpieczeństwa NRD. Ona zaś zdecydowała aby „obywatela polskiego w miarę możliwości unieszkodliwić poza budynkiem ambasady PRL”. Funkcjonariusze Stasi przyjęli założenie, że opuszczenie NRD przez Czesława Kukuczki nie wchodzi w grę.

Zabójstwo na dworcu Friedrichstrasse

Funkcjonariusze Stasi przyjechali do ambasady polskiej w Berlinie Wschodnim, gdzie wystawili dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy z Berlinem Zachodnim, po czym wraz z Kukuczką opuścili ambasadę polską i samochodem pojechali w stronę przejścia granicznego zlokalizowanego na dworcu przy Friedrichstrasse.

Na przejściu granicznym, po zaaranżowaniu odprawy Polakowi pozwolono przejść w stronę Berlina Zachodniego. Kiedy szedł w stronę tunelu metra, nieumundurowany funkcjonariusz Stasi – Manfred N., z odległości około 2 metrów, strzelił z broni palnej w jego plecy. Ciężko rannego przewieziono do szpitala, gdzie zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Podczas rozmów prowadzonych bezpośrednio po zdarzeniu przez przedstawicieli PRL i NRD strona polska nalegała na przyjęcie scenariusza, wedle którego Czesław Kukuczka miał popełnić samobójstwo

Stasi udaremniła zamach terrorystyczny?

Po tym zdarzeniu funkcjonariusze Stasi sporządzili raport o „udaremnieniu zamachu terrorystycznego”, w którym stwierdzili, że Kukuczka w czasie odprawy na przejściu granicznym niespodziewanie wyciągnął z kieszeni płaszcza broń palną i skierował ją w stronę umundurowanych funkcjonariuszy straży granicznej i innych osób. - Wówczas jeden z funkcjonariuszy, by chronić życie i zdrowie zagrożonych osób, oddał do napastnika strzał z broni służbowej. Opis ten został zredagowany tak, by usprawiedliwić użycie broni palnej – dodaje Robert Janicki.