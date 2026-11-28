Wielki Głód na Ukrainie, określany przez Ukraińców mianem Hołodomoru, był sztucznie wywołaną klęską głodu w latach 1932–1933 spowodowaną polityką sowieckich władz pod przywództwem Józefa Stalina. Zmarło wtedy około 3,5 mln ludzi. 28 listopada na Ukrainie obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych.

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Dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL oraz analityk Instytutu Europy Środkowej powiedział PAP, że Wielki Głód był efektem wcielania w życie nieludzkiego modelu „sowieckiej inżynierii społecznej”. Jej celem była przyśpieszona industrializacja i stworzenie nowoczesnego przemysłu ciężkiego, stanowiącego rdzeń sektora zbrojeniowego. Ponadto miała ona ukształtować „człowieka sowieckiego”.

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– Jedną z głównych przeszkód stojących na drodze stalinowskich planów byli rolnicy, którzy dzięki przynajmniej częściowej niezależności gospodarczej mogli dystansować się od sowieckich reform – powiedział Szabaciuk.

W ramach prowadzonej akcji kolektywizacji rolników zmuszano do wstąpienia do sowchozów i kołchozów (państwowych gospodarstw rolnych), co w praktyce oznaczało pozbawienie ich prawa do prywatnej własności gospodarstw. Spotkało się to z oporem ukraińskich chłopów. Aby zmusić ich do uległości, władze nałożyły na nich obowiązkowe dostawy zboża, przekraczające nieraz możliwości produkcyjne. Dostawy te były egzekwowane siłą, z gospodarstw zabierano nawet ziarno przeznaczone na siew.

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Jak podkreśla Szabaciuk, ta masowa kolektywizacja rolnictwa, której celem miała być jakoby jego modernizacja i mechanizacja, a przez to zwiększenie wydajności, przyniosła efekt wręcz odwrotny. – Nieracjonalnie i forsownie narzucana reforma, połączona z masowymi represjami wymierzonymi w przeciwników kolektywizacji oraz tzw. kułaków, w tym z ich wywózkami w głąb Związku Sowieckiego, poskutkowała gwałtownym załamaniem się produkcji rolnej – zaznaczył ekspert.

Sowieckie władze nie tylko nie udzieliły poszkodowanym rolnikom wsparcia, ale spadek produkcji potraktowały jako efekt spisku kontrrewolucjonistów, wrogów władzy sowieckiej i zaostrzyły represje, m.in. przymusowo rekwirując żywność.

– Działania te były szczególnie odczuwalne na żyznych i stosunkowo zamożnych terenach obecnej środkowej i wschodniej Ukrainy. Sztucznie wywołany w ten sposób głód pochłonął ok. 3,5 mln mieszkańców tych terenów, częstokroć traktowanych przez władze sowieckie jako element niepewny czy wręcz nielojalny – zaznaczył ekspert.

Jak dodał, podobna sytuacja występowała nie tylko na obszarze Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (USRS), ale także na Kubaniu, w Mołdawii i w Kazachstanie.

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Doświadczenie Hołodomoru wpłynęło, w ocenie Szabaciuka, na tożsamość ukraińskiego społeczeństwa. – Wielki Głód był trudną do opisania traumą dla ludności ukraińskiej i przyczynił się częściowo do zmiany charakteru ziem najbardziej nim dotkniętych. W konsekwencji przyspieszyło to proces rusyfikacji terenów, do których obecnie rości sobie pretensje Rosja, uważając je za rdzenne ziemie rosyjskie. Ta specyficzna inżynieria społeczna doprowadziła do ukształtowania się Donbasu jako zsowietyzowanego zagłębia przemysłowego, stopniowo separowanego od tożsamości ukraińskiej – tłumaczył.

Ekspert zaznaczył, że działania władz sowieckich ukazywano tam jako przejaw modernizacji, a jej ważnym elementem była unifikacja państwa wokół kultury i języka rosyjskiego oraz kształtowanie „człowieka sowieckiego”.

Szabaciuk podkreślił, że realizacja tej polityki łączyła się z prześladowaniem ukraińskich elit. Jej szczególnym przejawem było „rozstrzelane odrodzenie”. To określenie dla całego pokolenia pisarzy, poetów, dramaturgów, artystów i naukowców tworzących w latach 20. i na początku lat 30. XX wieku w USRS. Większość z nich została aresztowana, zesłana do łagrów lub rozstrzelana przez NKWD w okresie stalinowskiego terroru.

– Tak więc Wielki Głód możemy potraktować jako jeden z elementów zaplanowanej i brutalnie przeprowadzonej operacji wynarodowienia i rusyfikacji sowieckiej Ukrainy – dodał.

Ekspert podkreślił, że przez cały okres sowiecki temat Wielkiego Głodu był objęty cenzurą, nie można było wprost o tym dyskutować jako o represjach wymierzonych w ludność ukraińską. – Dopiero po upadku Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich stał się on jednym z kluczowych filarów ukraińskiej polityki pamięci, szczególnie od prezydentury Wiktora Juszczenki – dodał.

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Temat Wielkiego Głodu, w którym m.in. podkreślano ludobójczy charakter polityki rosyjskiej, według eksperta, ściśle splatał się z dążeniami emancypacyjnymi Ukrainy, dostrzegalnymi po sukcesie pomarańczowej rewolucji. – Kwestia ta łączyła się również z aspiracjami Ukrainy do integracji ze strukturami zachodnimi, co miało w przyszłości zabezpieczyć kraj przed neoimperialną polityką Rosji, także w sferze narodowościowej – dodał Szabaciuk.

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Przeciwnicy tych zmian oskarżali władze w Kijowie o rusofobię i eksponowanie tradycji nacjonalistycznych, a sam głód łączyli z represjami stalinowskimi i źle przeprowadzoną kolektywizacją. – Mimo to badanie Wielkiego Głodu stało się ważnym elementem budowania nowej tożsamości państwowej, niezależnej od dziedzictwa sowieckiego i jednoznacznie się od niego odcinającej – zaznaczył ekspert.

Geneza i skutki Hołomodoru były szeroko analizowane przez ukraińskie instytucje naukowe i edukacyjne, szczególnie po 2004 r. widoczny był rozwój badań archiwalnych. Temat Wielkiego Głodu zajął istotne miejsce w podręcznikach szkolnych, a upamiętnianie ofiar tragedii jest dla Ukraińców symbolem uczuć patriotycznych. Hołodomor został uznany w 2006 r. przez Ukrainę za ludobójstwo.

Jak zaznaczył Szabaciuk, większość zachodnich polityków i badaczy nie ma wątpliwości, że Wielki Głód na Ukrainie należy traktować jako zaplanowane i bezwzględnie przeprowadzone ludobójstwo wymierzone w naród ukraiński.

Dramat Hołodomoru opisała m.in. Anne Applebaum w książce „Czerwony głód”, porusza go też w swoich publikacjach Timothy Snyder. Do tragedii Wielkiego Głodu nawiązuje także film Agnieszki Holland „Obywatel Jones”.

W czasach komunizmu Ukrainę dotknęły trzy fale głodu: na początku lat 20., potem w latach 30. i w latach 1946–1947. Najtragiczniejszy w skutkach był Wielki Głód z lat 1932–1933, w którego najgorszym okresie umierało dziennie do 25 tys. ludzi, w sumie co najmniej 3,5 mln. Wielki Głód nastąpił w jednym z najżyźniejszych krajów Europy w czasie pokoju, gdy Związek Radziecki eksportował ogromne ilości zboża.

Polska uznała Wielki Głód na Ukrainie za ludobójstwo w 2006 roku.