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1 sierpnia świętujemy wspólnotę

– W tym roku m.in. zaprezentujemy spektakl oparty na interpretacji poezji Anny Świrszczyńskiej i prozy Mirona Białoszewskiego – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Publikacja: 30.07.2026 21:45

Obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uroczysty apel otwierający zlot harcerski ph. „Pamięć

Obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uroczysty apel otwierający zlot harcerski ph. „Pamięć zaczyna się w Tobie” w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

Foto: PAP/Leszek Szymański

Estera Flieger

Rozmawiamy właściwie co roku. Czy po 22 latach nie odczuwa pan rutyny?

Nie, dlatego że zawsze nawiązujemy do tego, co aktualnie dzieje się na świecie. W Muzeum staramy się przekładać Powstanie Warszawskie na współczesny język. W tym sensie jesteśmy tłumaczami – opowiadamy o tym, co wydarzyło się 82 lata temu, najbardziej wymagającej grupie odbiorców, czyli współczesnym rówieśnikom ówczesnych powstańców. Rzeczywistość ich zaskakuje, czują się wręcz oszukani i rozczarowani, bo miało być inaczej; obawiają się też wojny.

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