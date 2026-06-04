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Decyzja Zełenskiego ws. brygady „Bohaterów UPA”. Prowokacja czy ślepota historyczna?

W dekrecie wydanym 27 maja br. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” imię „Bohaterów UPA”. W Polsce, która w sposób szczególny od czterech lat pomaga Ukrainie i Ukraińcom, decyzję tę przyjęto jako akt haniebny, bezczeszczący pamięć o polskich ofiarach rzezi wołyńskiej i na nowo rozdrapujący niezabliźnione rany historii.

Publikacja: 04.06.2026 21:00

Czy nadanie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego (przyznany przez prezydenta Andrzeja Dudę w

Czy nadanie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego (przyznany przez prezydenta Andrzeja Dudę w kwietniu 2023 r.) było decyzją nieprzemyślaną i przedwczesną?

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Paweł Łepkowski

W obliczu tak rażącej zniewagi strona polska nie powinna milczeć. Rząd RP powinien z całą mocą państwowego autorytetu dać jasno do zrozumienia, że pamięć o Wołyniu nie jest kartą przetargową w bieżącej polityce.

Wina UPA i OUN-B opiera się na potężnym materiale dowodowym

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