Przeżyła obóz Auschwitz, ale nigdy tak naprawdę z niego nie wyszła

W grudniu 1943 r. moja mama, harcerka Szarych Szeregów, trafiła do niemieckiego obozu zagłady. I choć go przeżyła, to tak naprawdę nigdy z niego nie wyszła...

Publikacja: 29.01.2026 21:00

Brama główna niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – z napisem „Arbe

Brama główna niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – z napisem „Arbeit macht frei” („Praca czyni wolnym”)

Foto: PerSona77/wikipedia

Małgorzata Wryk

Takim właśnie wagonem, wygodnie, na pluszowych siedzeniach, moja mama jedzie do Auschwitz! Ominęła ją szczęśliwie podróż w bydlęcych wagonach, o których pewnie słyszała. I jeszcze dostanie na drogę pół bochenka chleba i kostkę margaryny! Chleb zje, co prawda, zaraz na początku podróży, więc pewno wkrótce znowu będzie głodna, ale dobre i to. Zresztą mama i jej towarzyszki, harcerki Szarych Szeregów i łączniczki AK, nie wiedzą, dokąd jadą – to jest taka „wywózka w ciemno”: „radość z podróży w znośnych warunkach mieszała tylko obawa: dokąd jedziemy i co nas czeka?...”.

