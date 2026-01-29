4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 30.01.2026 22:45 Publikacja: 29.01.2026 21:00
Brama główna niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – z napisem „Arbeit macht frei” („Praca czyni wolnym”)
Foto: PerSona77/wikipedia
Takim właśnie wagonem, wygodnie, na pluszowych siedzeniach, moja mama jedzie do Auschwitz! Ominęła ją szczęśliwie podróż w bydlęcych wagonach, o których pewnie słyszała. I jeszcze dostanie na drogę pół bochenka chleba i kostkę margaryny! Chleb zje, co prawda, zaraz na początku podróży, więc pewno wkrótce znowu będzie głodna, ale dobre i to. Zresztą mama i jej towarzyszki, harcerki Szarych Szeregów i łączniczki AK, nie wiedzą, dokąd jadą – to jest taka „wywózka w ciemno”: „radość z podróży w znośnych warunkach mieszała tylko obawa: dokąd jedziemy i co nas czeka?...”.
