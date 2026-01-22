Stambuł, lato 1940 r. Powietrze nad Bosforem drgało od upału i emocji. W korytarzu wysokiej i nowoczesnej kamienicy przy Ayas Pasza 26/81, będącej siedzibą Konsulatu Generalnego RP, tłoczyli się ludzie – ubrani często w przypadkowe, znoszone i zniszczone rzeczy – o twarzach zmęczonych, napiętych od nerwów i strachu. Wszyscy mieli nadzieję, że to dziś, może właśnie teraz dostaną dokument, który ocali im życie.