Rekordowo wysokie temperatury zakłócają obchody. Na obszarach objętych ostrzeżeniami przed upałami znajduje się około 150 mln osób. W części regionu wschodniego wybrzeża temperatura odczuwalna może osiągnąć około 41–44 st. Celsjusza - podała stacja NBC News. Synoptycy prognozują również, że w drugiej części dnia możliwe są gwałtowne burze.

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Odwołane parady z okazji Dnia Niepodległości

Już w piątek organizatorzy zapowiedzieli, że z uwagi na bardzo wysokie temperatury parady z okazji Dnia Niepodległości nie odbędą się w Waszyngtonie i Filadelfii. Odwołano też np. paradę w mieście Cape May w stanie New Jersey, podczas której uczestnicy co roku ozdabiają wózki golfowe i rowery patriotycznymi dekoracjami, a następnie przejeżdżają nimi wzdłuż wybrzeża - podała stacja CNN.

Stolica stanu New Jersey - Trenton, również przełożyła paradę i festiwal, zapowiadając wyznaczenie nowego terminu. - Choć jesteśmy rozczarowani koniecznością przełożenia wydarzenia, zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników muszą pozostać naszym najwyższym priorytetem – powiedział burmistrz miasta W. Reed Gusciora.

Władze Takoma Park w stanie Maryland, gdzie odwołano zarówno paradę, jak i uliczny festyn, podkreśliły, że maszerowanie w takich warunkach pogodowych jest „szczególnie niebezpieczne”. Krótsze trasy parady ogłoszono w Annapolis w stanie Maryland i w Collingswood w stanie New Jersey.

Niektóre wydarzenia w regionie odbyły się wcześnie w sobotę zgodnie z planem ze względu na niższe, poranne temperatury. W North Wildwood w stanie New Jersey zorganizowano doroczną „patriotyczną paradę psów” jeszcze przed nadejściem największych upałów - podała CNN.

Miasta na wschodnim wybrzeżu USA poinformowały, że wieczorne pokazy fajerwerków odbędą się zgodnie z harmonogramem.

W sobotę wieczorem w Waszyngtonie przemówienie wygłosić ma prezydent Donald Trump. - 4 lipca będzie mniej więcej 107 stopni (Fahrenheita, ok. 42 stopni Celsjusza - PAP), a ja pójdę i wygłoszę naprawdę długą mowę, żeby pokazać, że mogę wszystko - zapowiedział Trump w środę. Po wystąpieniu prezydenta odbędzie się ok. 40-minutowy pokaz fajerwerków.

W piątek z powodu upałów na kilka godzin zamknięto festiwal w centrum Waszyngtonu. Według stacji NBC News 44 gościom wydarzenia udzielono pomocy medycznej w związku z wysokimi temperaturami.