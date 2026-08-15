15 sierpnia w całym kraju odbywają się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego. W Warszawie tradycyjnie zorganizowano defiladę wojskową, w której uczestniczyło tysiące żołnierzy.

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Podczas uroczystości głos zabrał prezydent Karol Nawrocki. W swoim przemówieniu przypominał o zwycięstwie nad bolszewikami w 1920 roku i znaczeniu pamięci historycznej.

– Znamy współczesne zagrożenia, potrafimy ocenić je także dzięki przeszłości – mówił prezydent, podkreślając, że 15 sierpnia jest dniem pamięci o polskich bohaterach i zwycięzcach.

Nawrocki wymieniał osoby, które – w jego ocenie – były przykładem patriotycznego wychowania kolejnych pokoleń. W tym kontekście przywołał m.in. Jana Pawła II i Zbigniewa Herberta.

– Dzięki wychowaniu patriotycznemu mieliśmy świętego papieża Polaka, Jana Pawła II, Zbigniewa Herberta i innych wielkich obrońców Monte Cassino, obrońców Westerplatte – powiedział.

Bitwa o Monte Cassino. Kto faktycznie bronił klasztoru?

Bitwa o Monte Cassino rozegrała się w 1944 roku i była jednym z najważniejszych etapów alianckiej kampanii we Włoszech. Niemcy zajmowali silnie umocnione pozycje wokół masywu i klasztoru, próbując powstrzymać nacierające wojska alianckie.

Po stronie aliantów walczyli żołnierze 2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa. W maju 1944 roku polskie oddziały przeprowadziły kolejne natarcie na niemieckie pozycje. 18 maja żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli klasztor na Monte Cassino.

Dlatego określenie polskich żołnierzy mianem „obrońców Monte Cassino” jest niezgodne z faktami historycznymi. To właśnie wojska niemieckie broniły zajmowanych pozycji, natomiast polskie oddziały uczestniczyły w ofensywie aliantów i walczyły o ich zdobycie.