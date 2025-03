Złota szabla ostatniego króla będzie licytowana w Paryżu

Licytacja odbędzie się w hôtel Drouot położonym w centrum Paryża. Aukcje odbywają się tam od połowy XIX wieku. Mowa o ceremonialnej złotej szabli, której jelec jest ozdobiony diamentami.

Bogato zdobiona broń wykonana została ze stali damasceńskiej, jest ona lekko zakrzywiona, sygnowana koroną oraz inicjałami króla SA, czyli Stanisław August, a także napisem w języku arabskim, który można przetłumaczyć „nie używaj mnie bez powodu, nie chowaj mnie bez chwały i honoru”. Z opisu artefaktu na stronie internetowej francuskiego hotelu, w którym odbędzie się licytacja, znajduje się informacja, że szabla została wykonana w Polsce w latach 1770–1775, ma ona długość 96 cm i waży 1092 g. Określona przez dom aukcyjny cena tej broni oscyluje od 500 tys. do 700 tys. euro.

Kto sprzedaje szablę ostatniego króla Polski?

Z opisu katalogowego wynika, że szabla pochodzi z kolekcji Philippe’a Missiliera (1949–2022), który gromadził broń od epoki neolitu do początku XX wieku, był też doradcą wielu kolekcjonerów broni i uczestniczył w zakupach dla wielu muzeów.

Licytowany obiekt po śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego trafił do jego bratanka Józefa Antoniego Poniatowskiego. Potem zaś przypadł bratanicy Stanisława Augusta Marii Teresie z Poniatowskich Tyszkiewiczowej, która mieszkała we Francji. W 1821 roku szablę kupił Antonio Fusi, mediolański antykwariusz. Następnie trafiła ona do antykwariatu w Monte Carlo, potem do kolekcji prywatnej, a następnie do zbiorów Missilliere’a.