Czytaj więcej Historia W kwietniu ruszy ekshumacja ofiar zbrodni UPA we wsi Puźniki W kwietniu 2025 roku Fundacja Wolność i Demokracja wraz z ekspertami z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z IPN, a także archeologami ukraińskimi rozpocznie prace ekshumacyjne w Puźnikach w Ukrainie.

Rzecznik Urzędu Miasta Chełma mówi „Rz”, że prace nad muzeum trwały od kilku lat. Już 10 lipca 2020 r. przy okazji uroczystości związanych z 77. rocznicą zbrodni wołyńskiej Jakub Banaszek prezydent Chełma oraz Jacek Sasin ogłosili koncepcję tworzenia muzeum i Centrum Prawdy i Pojednania im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Prace nad powstaniem muzeum trwały od kilku lat

Miasto nabyło na ten cel nieruchomość po dawnych składnicach carskich przy ul. Hrubieszowskiej. Prawie 4 mln zł przyznano samorządowi z dotacji celowej budżetu państwa, a miasto Chełm zobowiązało się do wniesienia 980 tys. zł jako wkładu własnego. W maju 2023 r. utworzono placówkę muzealną jako chełmską instytucję kultury w organizacji, a w sierpniu ministerstwo potwierdziło chęć współprowadzenia tej instytucji.

Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Wołyń zaczynamy rozliczać Sprawa rzezi wołyńskiej i ekshumacji pomordowanych Polaków jest na dobrej ścieżce. Niemniej wciąż potrzeba dobrej woli, zwłaszcza po stronie Kijowa. Szantaż i pogróżki znad Wisły temu nie pomogą. Potrzebna jest edukacja i wiele lat cierpliwości.

– Z zawartej umowy wynikało, że ministerstwo zobowiązało się do przekazywania od 2024 r. do 2026 r. 900 tys. zł, przy 100 tys. ze strony miasta, a następnie w roku 2027 – miliona ze strony ministerstwa i miliona ze strony miasta, z kolei w 2028 r. po 2 miliony z każdej ze stron. Dodatkowo przyznane zostały środki finansowe na przebudowę całego kompleksu przeznaczonego pod działalność muzeum – mówi nam Damian Zieliński. – Co istotne, są to fundusze dedykowane wyłącznie na prace budowlane, a nie jak krzywdząco próbowano to przedstawiać „na etaty”. Na ten moment prowadzenie tej placówki przejmuje miasto. Z niczego się nie wycofujemy, przygotowujemy ekspozycję stałą, na ten rok. Na działalność bieżącą placówki w organizacji, mamy zarezerwowane 100 tys. zł – stwierdza rzecznik miasta i dodaje, że w sprawie muzeum prowadzone są rozmowy m.in. z samorządem województwa lubelskiego.