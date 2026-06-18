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Hannibal pod Kannami: Zmarnowane zwycięstwo?

Druga wojna punicka toczyła się w latach 218–201 p.n.e. między Kartaginą i Rzymem. Do jej najważniejszych wydarzeń zalicza się wygrana przez wojska Hannibala bitwa pod Kannami, stoczona 2 sierpnia 216 r. p.n.e.

Publikacja: 18.06.2026 21:00

„Śmierć Emiliusza Paulusa na polu bitwy pod Kannami” – obraz Johna Trumbulla z 1773 r.

„Śmierć Emiliusza Paulusa na polu bitwy pod Kannami” – obraz Johna Trumbulla z 1773 r.

Foto: Yale_University_Art_Gallery

Eve MacDonald

Fragment książki Eve MacDonald „Kartagina. Nowa historia starożytnego imperium”, która ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Rebis. Tytuł, lead, śródtytuły i skróty pochodzą od redakcji.

Dzień po bitwie pod Kannami sceneria tej apulijskiej równiny przedstawiała się makabrycznie. W chłodzie poranka para unosiła się z wciąż ciepłych ciał poległych i rannych. Ponure zajęcie przeczesywania pola bitwy i zbierania łupów szokowało nawet zwycięzców. Starożytne potyczki rozgrywały się w bezpośrednim, bliskim kontakcie z nieprzyjacielem; konni i piesi wojownicy zabijali mieczem i włócznią. Zadawane rany, nie zawsze śmiertelne, lecz obezwładniające, najczęściej kończyły się zgonem.

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