Ludolf „Bubi” von Alvensleben – kat, który zbiegł z szafotu
Filip Gańczak, korzystając z archiwów polskich, niemieckich, szwajcarskich, amerykańskich, brytyjskich, włoskich, austriackich i argentyńskich stworzył biografię „polakożercy” – nazistowskiego zbrodniarza, który uniknął kary.
Był wysokiej rangi zbrodniarzem nazistowskim, esesmanem w stopniu SS-Gruppenführera i generałem porucznikiem policji. Człowiekiem bezpośrednio zaangażowanym w masową eksterminację ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim i Kujawach w '39 r. Kierował wówczas formacją Selbstschutz Westpreussen, odpowiedzialną – jak szacują historycy – za śmierć nawet 20–30 tys. mieszkańców przedwojennego województwa pomorskiego, głównie Polaków, ale także Żydów. Później urzędował m.in. na okupowanym przez Niemców Krymie, gdzie brutalnie zwalczał partyzantkę.
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