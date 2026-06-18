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Ludolf „Bubi” von Alvensleben – kat, który zbiegł z szafotu

Filip Gańczak, korzystając z archiwów polskich, niemieckich, szwajcarskich, amerykańskich, brytyjskich, włoskich, austriackich i argentyńskich stworzył biografię „polakożercy” – nazistowskiego zbrodniarza, który uniknął kary.

Publikacja: 18.06.2026 21:00

Polscy zakładnicy na Starym Rynku w Bydgoszczy w czasie publicznych egzekucji (od 9 września 1939 r.

Polscy zakładnicy na Starym Rynku w Bydgoszczy w czasie publicznych egzekucji (od 9 września 1939 r.), po zajęciu miasta przez Niemców

Foto: AGAD

Tomasz Nowak

Kim był Ludolf „Bubi” von Alvensleben?

Był wysokiej rangi zbrodniarzem nazistowskim, esesmanem w stopniu SS-Gruppenführera i generałem porucznikiem policji. Człowiekiem bezpośrednio zaangażowanym w masową eksterminację ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim i Kujawach w '39 r. Kierował wówczas formacją Selbstschutz Westpreussen, odpowiedzialną – jak szacują historycy – za śmierć nawet 20–30 tys. mieszkańców przedwojennego województwa pomorskiego, głównie Polaków, ale także Żydów. Później urzędował m.in. na okupowanym przez Niemców Krymie, gdzie brutalnie zwalczał partyzantkę.

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