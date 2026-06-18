Kim był Ludolf „Bubi” von Alvensleben?

Był wysokiej rangi zbrodniarzem nazistowskim, esesmanem w stopniu SS-Gruppenführera i generałem porucznikiem policji. Człowiekiem bezpośrednio zaangażowanym w masową eksterminację ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim i Kujawach w '39 r. Kierował wówczas formacją Selbstschutz Westpreussen, odpowiedzialną – jak szacują historycy – za śmierć nawet 20–30 tys. mieszkańców przedwojennego województwa pomorskiego, głównie Polaków, ale także Żydów. Później urzędował m.in. na okupowanym przez Niemców Krymie, gdzie brutalnie zwalczał partyzantkę.