Odkrycia, jak podkreślają naukowcy, mają być jednymi z pierwszych fizycznych dowodów, które potwierdzają działalność piratów na Karaibach.

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Ekspedycja „New Providence Pirates” prowadziła poszukiwania pirackich statków na Karaibach

Ekspedycja „New Providence Pirates” zorganizowana została przez londyńską organizację non-profit Wreckwatch we współpracy z bahamską Korporacją ds. Antyków, Pomników i Muzeów (Antiquities, Monuments and Museum Corporation). Była prowadzona w porcie Nassau, położonym na wyspie New Providence. Nassau było niegdyś stolicą „republiki piratów”, która w okresie swojego największego rozkwitu na początku XVIII wieku liczyła ponad 1 000 mieszkańców, zauważa serwis The Art Newspaper, opisujący odkrycie pirackich statków.

Ekspedycja otrzymała pierwsze oficjalne zezwolenie na zbadanie, czy w porcie Nassau zachowały się ślady działalności piratów. Od lat 60. XX wieku znaczna część podwodnego dziedzictwa portu została zniszczona w wyniku pogłębiania dna dla statków wycieczkowych. Nurkowanie w tym rejonie jest ograniczone ze względu na intensywny ruch morski.

Projekt ekspedycji opierał się zarówno na zdjęciach satelitarnych, jak i wiedzy lokalnych mieszkańców.

– Nie dysponowaliśmy żadnymi badaniami wyjściowymi. Ryzyko, że wrócimy z niczym, było wysokie. Ruch wodny, niebezpieczne prądy wsteczne, rekiny oraz fakt, że duże fragmenty dawnego dna portu zostały zniszczone – wszystko to ogromnie skomplikowało planowanie – przyznał w rozmowie z serwisem The Art Newspaper Sean Kingsley, archeolog morski i jeden z kierowników projektu.

Na Bahamach odkryto wraki pirackich statków z czasów piratów

W trakcie ekspedycji jesienią 2025 r. odkryto wraki statków, z których trzy pochodzą z epoki piratów i okresu bezpośrednio po jej zakończeniu. Jeden z nich ma zwęglony drewniany kadłub, co jest zgodne z powszechną praktyką piratów polegającą na podpalaniu własnych jednostek.

Kolejnego nieoczekiwanego odkrycia dokonano na intensywnie pogłębionym obszarze, gdzie odnaleziono deski poszycia kadłuba, olinowanie, cegły z okrętowego kambuza oraz 143 gliniane fajki. Wśród zatopionych statków znaleziono również żelazne armaty, ołowiane kule muszkietowe oraz działko obrotowe.

Chociaż ekspedycja skupiała się przede wszystkim na dokumentacji samego stanowiska, to odkryte na miejscu artefakty wydobyto na powierzchnię w celu dalszych badań.

– Odzyskane materiały należą do Bahamów i po zakończeniu prac konserwatorskich staną się częścią dziedzictwa tego kraju – powiedział Michael Pateman, drugi kierownik projektu i dyrektor Muzeum Morskiego Bahamów.

Wyprawa „New Providence Pirates” przedstawiona została w serialu dokumentalnym „Wreckwatch TV” oraz w magazynie „Wreckwatch Magazine”.

– Mam nadzieję, że te odkrycia pomogą ludziom zrozumieć, iż prawdziwą wartością wraku statku nie jest złoto, srebro ani drogie kamienie. Tkwi ona w historiach, jakie ujawnia on na temat Bahamów, oraz w tym, jak może on wspierać turystykę kulturową, jeśli jest odpowiednio zarządzany – powiedział Pateman.

Uczestnicy ekspedycji podkreślają, że chcieliby jeszcze wrócić na stanowisko, aby dokładniej udokumentować wraki i poszukać mniejszych znalezisk.