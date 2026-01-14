Aktualizacja: 14.01.2026 06:05 Publikacja: 14.01.2026 05:47
„Heweliusz”, kadr z serialu
Foto: Netflix/Mat. Pras.
Zatonięcie „Jana Heweliusza” opisywane jest jako największa tragedia w powojennej historii polskiej żeglugi. „Jan Heweliusz” powstał z myślą o transporcie wagonów kolejowych oraz ciężarówek. Kursował między Polską a Szwecją, na trasie Świnoujście–Ystad. Należał do firmy EuroAfrica – polskiej firmy utworzonej na początku lat 90. w ramach restrukturyzacji Polskich Linii Oceanicznych (PLO).
Został zwodowany 29 stycznia 1977 r. i cechował się dużą awaryjnością. Kilka dni przed katastrofą, podczas podchodzenia do nabrzeża w Ystad uderzył o betonowe nabrzeże. 13 stycznia 1993 r., przed wyjściem w feralny rejs, na promie do ostatniej chwili trwało naprawianie skutków tego wypadku. „Jan Heweliusz” wyruszył z portu przed północą, mimo trudnej pogody i ze znaczącym opóźnieniem. W trakcie rejsu sztorm szalejący na Bałtyku zaczął przybierać na sile. Prom zaczął mieć problemy ze statecznością. Około godziny 4 nad ranem mocno przechylił się na lewą burtę. Kapitan Andrzej Ułasiewicz wydał nakaz opuszczenia statku o 4.34. Sam pozostał na mostku. Niecałą godzinę później prom zatonął.
Bilans katastrofy był tragiczny. Ocalało z niej jedynie dziewięciu członków załogi. Jako ostateczną liczbę ofiar do niedawna podawano 55 osób (20 członków załogi i 35 pasażerów, w dużej części byli to kierowcy ciężarówek przewożonych na Heweliuszu). Jednak w najnowszych informacjach mowa jest o 56 osobach. Korekta to efekt książki Adama Zadwornego „Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku”. Jak podawał rok temu portal Trójmiasto.pl, w wyniku ujawnionych przez Zadwornego faktów w nekrologach zamawianych w prasie przez armatora po raz pierwszy dopisano 56. osobę – Silvię Eichert, 17-letnią córkę jednego z austriackich kierowców. Oprócz Polaków wśród ofiar katastrofy znajdowali się obywatele Austrii, Szwecji, Węgier, Czech i Norwegii.
Przyczyny katastrofy były przedmiotem wieloletnich badań, analiz i sporów (choć początkowo jako głównych winowajców wskazywano szalejący na Bałtyku sztorm i błędne decyzje kapitana). Kolejne śledztwa wykazywały, że do tragedii doprowadziła kombinacja wielu czynników. Wśród nich wymieniano m.in. sztorm, wady konstrukcyjne jednostki, niewłaściwe zabezpieczenie przewożonego ładunku, przeciążenie promu, a także jego podatność na przechyły przy silnym wietrze, błędne decyzje kapitana. Od początku emocje budziła kwestia odpowiedzialności armatora za stan techniczny „Jana Heweliusza”. W 2001 r. wdowy po członkach załogi skierowały sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W decyzji z 2005 r. Trybunał uznał, że Izby Morskie w Szczecinie i Gdyni nie rozpatrzyły sprawy zatonięcia promu w sposób bezstronny.
Katastrofę promu przypomniał niedawno serial „Heweliusz” w reżyserii Jana Holoubka wyprodukowany przez Netfliksa. Okazało się, że historia sprzed lat cały czas budzi ogromne emocje. Mniej więcej w tym samym czasie co serial swoją premierę miał podcast Polskiego Radia „Heweliusz. Prawdziwa historia” autorstwa Romana Czejarka. Opublikowano w nim nieemitowane wcześniej nagrania pochodzące z radiowego archiwum. W 2024 r. ukazała się wspomniana wcześniej książka „Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku” Adama Zadwornego. A to tylko część publikacji poświęconych temu tematowi.
Eksperci wspominający katastrofę wskazują na jej wpływ na poprawę bezpieczeństwa promów, wzmocnienie kontroli stanu technicznego statków, poprawienie procedur reagowania kryzysowego i koordynację akcji ratowniczych na Bałtyku. Dla wielu pozostaje ona symbolem tego, co może się zdarzyć, kiedy chciwość bierze prym nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.
