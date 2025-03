W Ciepielowie upamiętnieni zostaną zamordowani Polacy, którzy pomagali Żydom

W uroczystości odsłonięcia monumentu, która nastąpi w poniedziałek w Narodowy Dzień Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, weźmie udział prezydent RP Andrzej Duda. Budowa pomnika została sfinansowana przez IPN oraz władze samorządowe Ciepielowa.

Reklama

Idea tego upamiętnienia narodziła się jeszcze w 1992 roku, w pięćdziesiątą rocznicę niemieckiej zbrodni. Wtedy premier Waldemar Pawlak i ambasador Izraela w Polsce Miron Gordon wmurowali na Palcu Zwycięstwa w Ciepielowie kamień węgielny. W 2017 r. został zawiązany komitet budowy pomnika, ale dopiero w 2023 r. IPN przy współpracy z Urzędem Miasta Ciepielów ogłosili konkurs na projekt. Autorem zwycięskiej koncepcji został artysta rzeźbiarz Marek Dryniak.

Morderstwo w Starym Ciepielowie

6 grudnia 1942 na skutek donosu niemieccy żandarmi otoczyli domostwa w Starym Ciepielowie należące do rodziny Kowalskich, Obuchiewiczów i Kosiorów. W domu tych ostatnich odnaleziono książki w językach jidysz i hebrajskim, a także natrafiono na dwóch ukrywających się Żydów, których zamordowali. Niemcy zaprowadzili Kosiorów do stodoły i rozstrzelali małżeństwo wraz dziećmi w wieku od 6 do 18 lat, a następnie podpalili budynek.

Czytaj więcej Historia Polski IPN sprawdza, kto brał udział w egzekucjach Pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej stara się ustalić okoliczności zbrodni popełnionych przez Niemców na Polakach oraz Żydach w czasie II wojny światowej.

Następnie funkcjonariusze zajęli się rodzinami Kowalskich i Obuchiewiczów. Obie rodziny zgromadzili w domu tych ostatnich i dokonali podobnej zbrodni. Jedna z córek Kowalskich wydostała się z płonącego budynku, jednak po przebiegnięciu kilkunastu metrów została zastrzelona. Oprócz czwórki dorosłych Niemcy zabili dziewięcioro dzieci w wieku od 2 do 15 lat. Z rodziny Kowalskich ocalał jedynie syn Jan, który w tym czasie uczył się krawiectwa u jednego ze swoich krewnych.