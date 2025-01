„Po czterodniowym marszu z obozu w Płaszowie, cała grupa likwidacyjna stanęła przed bramą obozu śmierci w Oświęcimiu. Droga przebyta była straszna, szliśmy jak psy szczute i poganiane przez naszych oprawców. Mróz nam dokuczał bardzo, gdyż był to styczeń, droga była śliska. SS-mani gnali nas bez odpoczynku, gdyż Sowieci byli niedaleko. W czwartym dniu tej wędrówki stanęliśmy u celu. Capomani niemieccy spieszyli się i biciem pomagali sobie przy ustawianiu nas w szeregu i przy rozdzielaniu nas z naszymi najdroższymi. Mężczyźni mieli pójść inną drogą niż my. Mój tatuś stał obok mnie i płakał jak dziecko, ja myślałam, że nie przeżyję tego rozstania” (relacja nieznanej osoby z 1945 r.).

Obóz w Auschwitz nie był miejscem docelowym. „Stamtąd zaraz po dwóch dniach odesłano nas pieszo do Gleiwitz, załadowano nas do otwartych wagonów i wozili nas przy mrozach jeszcze 14 dni. Od czasu do czasu rzucali nam tylko po jednym bochenku chleba na 10 ludzi. Połowa tego transportu wyginęła po drodze i codziennie wyrzucaliśmy z wagonów po kilka trupów. Zajechaliśmy tak do Sachsenhausen i tam zostaliśmy kilka dni. Potem zaś odwieźli nas do Flossenburga. (…) 25 kwietnia 1945 wyprowadzono nas wszystkich na drogę i tak nas (nieczytelne) przez kilka dni, a kto nie mógł rozstrzeliwano. 28 kwietnia 1945 wieczorem uciekłem z grupy, a 3 maja oswobodzili nas Amerykanie i wzięli mnie chorego do szpitala” – opisywał w 1947 r. Julian Randa.

Obóz w Płaszowie funkcjonował przez dwa lata. Utworzony w 1942 r. na terenie dwóch cmentarzy żydowskich był pierwotnie obozem pracy przeznaczonym dla Żydów ze zlikwidowanego krakowskiego getta, a następnie został przekształcony w obóz koncentracyjny. Szacuje się, że przez KL Plaszow przeszło ok. 35 tys. więźniów: Żydów, Polaków i osób innych narodowości, a 6 tysięcy ludzi straciło w nim życie.

Od 19 stycznia do końca 1945 r. na terenie poobozowym stacjonowała Armia Czerwona. Była tam do 1946 r. W tym czasie teren obozu został zdewastowany. Teraz teren ten jest wpisany do rejestru zabytków, opiekuje się nim Muzeum KL Plaszow.