Przedstawiciele IPN nie biorą bezpośrednio udziału w rozmowach Grupy Roboczej, ale to właśnie ten Instytut może wydać zgodę na prowadzenie prac ekshumacyjnych. Wystąpiliśmy do IPN w trybie dostępu do informacji publicznej z pytaniem, czy taki wniosek wpłynął do tej instytucji.

Czy do IPN wpłynął wniosek w sprawie ekshumacji Ukraińców

„IPN nie posiada informacji, co do ekshumacji obywateli przez stronę ukraińską poległych podczas II wojny światowej, na zasadzie wzajemności. Wszelkie prace ekshumacyjne na terenie Polski powinny być poprzedzone wydaniem decyzji ekshumacyjnej przez prezesa IPN. Obecnie do IPN nie wpłynął żaden wniosek, który dotyczyłby ww. prac. W przypadku złożenia stosownych wniosków o prowadzenie prac ekshumacyjnych w Polsce przez stronę ukraińską, IPN przystąpi do ich analizy i procedowania zgodnie z polskim prawem” – odpowiedziała „Rzeczpospolitej” dyrektor generalna IPN Magdalena Głowa.



Warto przypomnieć, że w rozmowie przeprowadzonej z dziennikarzem TVN24 ambasador Ukrainy w Warszawie Wasyl Bodnar przyznał, że „trwają prace nad ustaleniem wszystkich innych miejsc, w którym miałaby zostać przeprowadzona ekshumacja polskich ofiar - odbywa się to zarówno na terytorium Polski, jak i Ukrainy”. Zwrócił na to uwagę także w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Michał Dworczyk europoseł PiS, szef Kancelarii Premiera i minister bez teki w rządach Mateusza Morawieckiego.

- Co by się musiało wydarzyć, żeby pan zgodził się z Tuskiem i przyznał: „tak, to jest przełom”? - pytał Dworczyka Maciej Miłosz. - Dla mnie przełomem, który wierzę, że kiedyś nastąpi, będzie sytuacja, w której rządy Ukrainy i Polski wydadzą zgodę na poszukiwania, ekshumacje i pochówki wszystkich Polaków i Ukraińców. Niezależnie od tego, gdzie i kiedy zginęli, czy te miejsca leżą po polskiej czy po ukraińskiej stronie granicy. Tu nie ma przestrzeni na targi. Jest za to możliwość spełnienia podstawowego chrześcijańskiego obowiązku. A nawet szerzej: obowiązku wynikającego ze wspólnych norm cywilizacyjnych - odparł były szef KPRM.