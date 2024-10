40 lat temu został zabity ks. Jerzy Popiełuszko

Kim był Jerzy Popiełuszko

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w Okopach na Podlasiu. Po maturze wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk odbywał przymusową służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Po święceniach kapłańskich w 1972 r. pracował w kilku parafiach archidiecezji warszawskiej, zajmując się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia.

W czasie posługi w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu związał się z Solidarnością oraz celebrował comiesięczne msze święte za ojczyznę, gromadzące wielotysięczne tłumy. W czasie stanu wojennego ksiądz Jerzy występował w obronie internowanych, dlatego stał się obiektem prowokacji ze strony komunistycznych służb.

Porwanie i zabójstwo księdza Jerzego przez funkcjonariuszy SB

19 października 1984 r. Popiełuszko odprawił swoją ostatnią mszę w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Następnie ruszył volkswagenem golfem do Warszawy. Waldemar Chrostowski, kierowca Popiełuszki, wspominał, że proponował księdzu, by ten się zdrzemnął. Ten jednak odmówił różaniec. Około godz. 21.30, gdy dojeżdżali do Górska, funkcjonariusz milicji dał znać latarką, by kierowca zjechał na pobocze.

Milicjanci zażądali dokumentów, po czym kazali podejść Chrostowskiemu do radiowozu, na badanie trzeźwości. Do badania nie doszło. Patrol drogówki, który zatrzymał auto, stanowili w rzeczywistości przebrani w milicyjne mundury funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa: Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski oraz Leszek Pękala.

Chrostowski, jak zeznał, został skuty kajdankami, po czym esbecy ogłuszyli księdza drewnianą pałką, wrzucili do bagażnika i ruszyli w kierunku Torunia. 19 października o 22.05 milicja przyjęła zgłoszenie o uprowadzeniu. O 22.45 funkcjonariusze byli na miejscu porwania w okolicach Górska, o 23.40 rozpoczęto poszukiwania z użyciem psa tropiącego. 30 października 1984 r. ciało ks. Jerzego zostało wydobyte z zalewu we Włocławku. Niebawem zatrzymano sprawców porwania i zabójstwa, stanęli oni przed sądem.